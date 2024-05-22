賴清德總統22日接見立陶宛前總統葛寶斯凱德(總統府提供)

賴清德總統今天接見立陶宛前總統葛寶斯凱德表示，未來，他會持續守護臺灣的民主自由，維護區域和平穩定；也希望臺灣和立陶宛加強合作，深化情誼。葛寶思凱德則以她的經驗提供給賴表示，耐心、力量、決心是最重要的，也必須隨時想著為國家及人民做出犧牲奉獻，相信人民都會感受到、也會支持。

葛寶斯凱德今天由外交部長林佳龍、立陶宛貿易代表處代表盧思融陪同，赴總統府拜會賴清德，副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮也在座。

賴清德認為，葛寶思凱德率團來臺，不僅展現立陶宛對臺灣的深厚友誼，也更進一步促進雙方的交流。蕭美琴今年3月曾經以副總統當選人身分訪問立陶宛，會晤國會議長希米利特等朝野人士，深深感受到立陶宛對臺灣的支持。對於立陶宛各界人士熱情接待訪團，他也要表達最深的感謝。

過去幾年來，臺灣和立陶宛的互動交流越來越密切。特別是從2021年，駐立陶宛台灣代表處成立以來，臺灣和立陶宛在半導體、雷射、農業、金融科技等領域，更加積極展開合作。他說，當前面對世界局勢和地緣戰略的快速變化，臺灣和立陶宛同樣面臨許多重大挑戰。

他承諾，未來，他會持續守護臺灣的民主自由，維護區域和平穩定；也希望臺灣和立陶宛加強合作，深化情誼，一起為國際社會貢獻更多心力。也感謝葛寶思凱德與我們一起迎接國家發展的新階段。他相信有大家的支持，臺灣和立陶宛未來可以在各領域發掘更多合作契機，在國際上並肩同行，為雙方人民創造更多利益。

葛寶思凱德表示，臺灣人民選擇賴總統及蕭副總統領導國家，不僅延續了民主及政府的努力，也是希望能投資更多在國家未來的發展及建設。臺灣和立陶宛都是比較小的國家，周遭較大的鄰國可能不是很友善，但也讓我們更瞭解要如何生存下去、如何具有韌性及保護自己，這是臺灣與立陶宛可以互相學習、交流經驗的地方，彼此也需要互相支持。

她期盼，臺灣可以繼續相信及支持民主制度，透過高品質的民主制度，繼續為國家創造更多繁榮，贏得更多尊重，讓全世界都聽到臺灣的心聲。根據她的經驗，耐心、力量、決心是最重要的，也必須隨時想著為國家及人民做出犧牲奉獻，相信人民都會感受到、也會支持。