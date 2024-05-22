NÃO ESQUEÇAM DESSA POSSE.



Ainda tem quem não goste do JB. Antes de ter empatado o jogo forçou o turnover do Siakam e fez a posse voltar pro Celtics.



Eu te amo, CRAQUE.pic.twitter.com/B72xAmDVUE — Celtics Pride (@CelticssPride) May 22, 2024

東區決賽首戰就打得極富戲劇性，塞爾提克傑倫布朗（Jaylen Brown）正規賽結束前5.7秒底線投進三分球，將比賽拉入延長以133比128演出逆轉秀。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）坦承當時戰術錯誤才導致輸球：「這完全是我的錯，我應該叫暫停把球推進到半場，讓我的球員有更多空間可以發球。」

正規賽剩餘10秒，溜馬領先3分，內姆哈德（Andrew Nembhard）從後場發球，遭到塞爾提克全力防堵，席亞卡（ Pascal Siakam）衝過來接球，但是被防守球員干擾而出界，剩餘8.5秒球權回到塞爾提克手上。如果溜馬有叫暫停，可以從半場的位置發球，對方要提防被開後門，就不能肆無忌憚地緊追溜馬球員。

塞爾提克取得球權之後，溜馬總教練卡萊爾下達犯規指令，但是傑倫布朗迅速跑向底線，球直接發到他手中，他先做了投籃假動作，防守的席亞卡擔心變成「四分打」而不敢伸手阻攔，被布朗投進追平的三分球。

輸在最後1分鐘令人扼腕，溜馬主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽後說：「令人沮喪的是我們那時候感覺就要贏球了，我認為令人振奮的是我們系列賽首戰都打得很差（對公鹿、尼克皆輸掉G1），這場比賽我們卻打了47分鐘的好球。」