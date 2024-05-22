70歲的日本知名聲優古谷徹，曾為《名偵探柯南》安室透、《七龍珠》飲茶、《美少女戰士》地場衛（燕尾服蒙面俠）等知名動畫人物配音，可說是日本家喻戶曉的人物。不過近來被驚爆出和小自己37歲的粉絲不倫戀，還要求對方墮胎，形象瞬間跌落谷底。

根據《週刊文春》報導，古谷徹被爆與小37歲粉絲不倫戀後，緊急發出道歉聲明；他指出對方原本只是默默支持自己的粉絲，沒想到時間久了，彼此竟產生情愫，進而發展出這段不正當的關係，時間長達4年半。不過這時又傳出在女方懷孕後，古谷徹不僅動手施暴，還脅迫對方墮胎，導致兩人關係降到冰點。

隨著醜聞曝光，古谷徹多年的良好形象瞬間跌落谷底，強調對於造成粉絲失望感到無比歉意，愧對長期以來支持自己的所有人，也深知無論道歉多少次，都無法彌補犯下的錯誤，但還是會用餘生來懺悔，也已經做好接受懲罰的覺悟。

對此，仍有不少粉絲留言為他打氣：「這些都是私事，工作上還是希望你繼續努力」、「雖然你私下行為讓人難以原諒，但工作上還是繼續支持你」，不過多數人則是難以諒解，紛紛留言譴責：「對女生暴力相向的人不值得被原諒」、「你的行徑讓人相當失望，無法再繼續支持你了」。

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