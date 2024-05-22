嘉義市議員郭定緯指⽂化公園遊具，多處有凸起螺絲釘，宛如電影 《絕命終結站》，痛批太誇張。（郭定緯團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員郭定緯22日指嘉義市半數公園遊具區的照明嚴重不足，有些區域入夜後一片黑漆漆，就像恐怖片場景，且有多處公園遊具螺絲釘凸出，金屬翹翹板曝曬後熱得像鐵板燒，其他包括木製欄杆損壞、攀繩脫落未維修等缺乏維護狀況，宛如電影《絕命終結站》，要求市府限期改善，建設處長田長沛則允諾會在1個月內全面檢視、改善。

郭定緯今總質詢時，針對公園遊具照明及安全議題質詢建設處，表示他實地走訪嘉義市10處公園，發現半數公園遊具區域照明嚴重不⾜，孩⼦在視線不清的狀況下玩耍會衍伸安全疑慮，且公園陰暗也恐怕成治安死⾓。

郭定緯今總質詢時，針對公園遊具照明及安全議題質詢建設處。（郭定緯團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

郭定緯說，許多家⾧陳情，嘉義市許多公園遊具區域燈光昏暗，有時晚上到公園散步、遊玩，都被⿊漆漆的公園嚇到不敢走進去，有家⾧甚至要⽤⼿機照燈才能讓孩⼦玩遊具，相當克難。

郭定緯舉例，嘉義公園的太空城堡遊戲場是百年公園的重要設施，但是夜間照明完全不⾜，石材打造的遊具如缺少照明，很容易讓孩童因撞擊、受傷，後果無法想像，另太空城堡2樓內部昏暗，極可能成為治安死⾓。

嘉義市議員郭定緯22日指嘉義市半數公園遊具區的照明嚴重不足，有些區域入夜後一片黑漆漆，就像恐怖片場景。（郭定緯團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員郭定緯22日指嘉義市半數公園遊具區的照明嚴重不足，有些區域入夜後一片黑漆漆，就像恐怖片場景。（郭定緯團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

郭定緯說，像⽂昌公園、 南⽥公園、港坪運動公園，完全沒有照明設備，⼀⽚⿊漆漆，加上公園種植許多樹⽊，晚上光線更顯昏暗，已接近伸⼿不⾒五指，快樂公園入夜成了恐怖⽚場景，連他自己都覺得恐怖！

後湖公園的遊具區，與步道竟然有24公分⾼低差。（郭定緯團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

郭定緯除要求建設處應盡快改善照明設備，進一步提到，明明市府已有幾件因公園遊具受傷的國賠案在進⾏，卻沒有加強公園遊具的安全性，讓危險直接暴露，像⾧榮公園獨⽊橋空隙達1個成年⼈寬，⼀不⼩⼼就會失⾜掉落，南⽥公園翹翹板是⾦屬材質，夏天⼀坐上去可能會燙傷，後湖公園的遊具區，與步道竟然有24公分⾼低差，最誇張的是⽂化公園遊具，多處有凸起螺絲釘，宛如電影 《絕命終結站》，痛批太誇張，要求限期改善。

市府建設處回映，目前轄管26座公園內兒童遊戲場都通過國家標準檢驗合格，平時由6位公園管理員巡查，每周檢查兒童遊戲場，並每月彙整自主檢查表及維修紀錄進行查通報作業，另公園清潔廠商除每天清掃外，也會進行巡檢，而市府獲報遊具損壞，如無法立即修復，會先以警示帶或三角錐等方式警示、警戒。

建設處說， 對於各公園兒童遊戲場照明問題，會派員在1個月內檢視評估，現場有無植栽遮蔽情形、現有燈具照度，並立即與協力廠商研議檢討，用加強照度、增加燈具照明、監示器、警示標語等方案辦理，以提昇公園遊具使用安全。