慶祝台北市建城140週年，從5月23日至5月29日期間，在北門廣場舉辦為期七天「北門登城樓」活動，22日市長蔣萬安（見圖）出席活動並登上北門二樓與民眾打招呼。（陳俊吉攝）

2024年正值台北建城140周年，市府規畫相關活動，其中一項是修復北門，市長蔣萬安22日登北門與民眾揮手。（劉瑋晴攝）

2024年正值台北建城140周年，市府規畫相關活動，其中一項是修復北門，22日提前舉行「北門祈福時光盒儀式」，由市長蔣萬安及文化局長蔡詩萍，寫下對北門的祝福，並於北門上樑儀式當日，妥善保存於北門二樓，北門重見天日是前台北北市長柯文哲重要政績，蔣萬安現場受訪被問到是否邀請柯文哲參與系列活動，他表示歡迎所有市民朋友前來參與。

由蔣萬安率領學童們一同登上首度開放的北門二樓，探索百年城門建築的內部結構 ，文化局表示，北門城門古蹟文化局於2021年完成修復及再利用計畫，2022年委託建築師事務所辦理規畫設計，並於2024年開啟古蹟修復工作，修復工程預計2025年底竣工，總工程經費3200萬，由文化部文資局補助1350萬元。

22日由台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍率領學童們一同登上首度開放的北門二樓，探索百年城門建築的內部結構 。（劉瑋晴攝）

北門修復工程建築師楊仁江表示，北門於6月動工，工期預計1年半，其中東側牆面因受雨面損害最為嚴重，加上城門經歷過很多變化，外牆一到國慶或是其它節慶都會被釘上東西，這些將來在修復的時後都會逐一清除，城門也因年久失修，導致大風一來門板便會摔下來，因此要先把木門拆下來做修復再架上去，這也是這次修復的主要目的。

楊仁江說，上次修復北門是1998年，中間經過2位建築師，這次又回到他手上，在工法上有所更新同時保有原貌是現在做修復很重要的事情，目前內部有許多用粉筆做的記號，都是在記錄損害狀況，上面經常有漏雨現象，所以裡面也不是原來狀態，屋頂也要整個掀開看裡面木結構有沒有損害，逐步修復再把瓦鋪回去。