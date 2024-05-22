苑裡中山國小公設民營托嬰中心預計10月開始收托。（陳品安提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府積極推動托育相關福利，除已開幕啟用的頭份親子館，目前正籌建苗栗市親子館，並持續籌設頭份第2間公設民營托嬰中心及苑裡中山國小公設民營托嬰中心。苗栗縣議會22日舉行定期會，縣議員陳品安為海線鄉親發聲，盼能在海線地區建置親子館，縣府社會處則回應，目前已完成選址，近期先設置托育據點，長期規畫3年內打造1座托育托嬰場館。

苗栗縣政府為擴充公共托育服務與建構友善親子空間，鼓勵年輕爸媽敢生、多生，緩解縣內人口老化，近年來陸續在頭份市、竹南鎮、苗栗市、通霄鎮及苑裡鎮等未滿2歲嬰幼兒人口較多的鄉鎮市，布建社區公共托育家園及公設民營托嬰中心。

全縣目前有苗栗市、通霄鎮及苑裡鎮新復等3間社區公共托育家園，與頭份、竹興、苑北等3間公設民營托嬰中心，也已開始辦理收托服務，籌設中的則有頭份第2間公設民營托嬰中心，以及苑裡中山國小公設民營托嬰中心。

苗栗縣議會今天定期會，陳品安關心海線地區托育資源情況，她說，頭份、苗栗地區已有建置親子館，海線地區卻沒有相關場館，家長只能帶著孩子去鄰近的大甲、后里親子館，她盼縣府能協助在通苑地區也建置1座親子館。

陳品安也提到，籌設中的苑裡中山國小公設民營托嬰中心，內部相關硬體設施都已建置完成，但遲遲未對外開放收托，許多家長都在詢問進度，她希望縣府能加把勁盡早開放以滿足家長需求。

社會處長張國棟表示，針對海線地區托嬰、托育資源，縣府短期目標是在今年下半年度，設置托嬰、托育據點，初步滿足家長期待跟需要。

張國棟說，至於親子館部分，目前與衛生局協商合作，並選址苑裡鎮灣麗親子公園後方土地，規畫設置3.5層大樓，涵蓋衛生所、社區托育、托嬰等服務，預計3年內建置完成。

針對苑裡中山公設民營托嬰中心，社會處兒少及家庭支持科長羅幸蘭表示，苑裡托嬰中心最快今年10月開始收托，預計收托0到2歲幼兒，可收托30到36名，原收托月費1萬1400元、家長需負擔5900元，經托育服務管理委員會開會決議，8月1日起調降，未來收托月費為1萬500元、家長需負擔5000元。

另外，全縣目前已有18家托嬰中心，其中公立有6家，頭份親子館副館，目前也正籌設辦理公設民營的托嬰中心，可收托60至75名0至2歲幼兒，未來苗栗親子館園區也計畫增設托嬰中心。