高雄楠梓區一名38歲陳姓男子與46歲蔡姓女友因為剛分手，陳男於22日上午9時許仗著酒意至蔡女的興楠路住處要求復合，蔡女未理會，陳男竟攀爬上一樓車庫頂。警方獲報前往，見陳男情緒激動，易生危害，於是對他實施保護管束。

警方調查，陳男不甘被分手，前往蔡女住處，但蔡女不願應門，陳男就攀爬上二樓屋簷。警方獲報後到場，由兩名警員上前，趁著一名警員與陳男溝通之際，由另一名警員趁其不備強拉他下屋簷。陳男被拉下屋簷時還碎碎念，不肯罷休。警方在他身上聞到酒氣，對他實施保護管束。

警方表示，蔡女聲請保護令，警方也依規定通報家暴，由社政機關續處。依家庭暴力防治法第63之1條規定，遇到恐怖情人、分手暴力的時候，不論是否同居或雙方已經分手，只要兩人以情感為基礎，發展親密的社會互動關係，年滿16歲的被害人一旦遭受對方施以身體或精神上不法侵害，就可以向警方請求協助、向法院聲請保護令。

楠梓警分局呼籲，請民眾尊重生命及尊重自己，對於另一半應該理性溝通、合法解決問題。