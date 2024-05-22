俄羅斯國防部21日發布，根據俄羅斯聯邦武裝力量最高統帥、總統普丁的指示，俄羅斯南部軍區已在總參謀部的指揮下開始第一階段非戰略核力量演習；路透22日報導，此次演習俄軍將演練模擬發射戰術核武的準備工作。

據發布，俄羅斯南部軍區飛彈編隊正演練如何從獲取「伊斯坎德爾」戰術飛彈系統專用彈藥、裝備飛彈，並秘密移至發射區準備發射的過程。此外，俄空天軍航空部隊正在演練為包括「匕首」極音速飛彈在內的航空兵器裝備特殊彈頭，並飛入指定巡邏區域的科目。

俄羅斯國防部強調，本次演習是對西方官員挑釁性言論和威脅的迴應，旨在檢驗非戰略核力量執行戰鬥任務的戰備狀態，確保俄羅斯的主權和領土完整。

路透22日引述核分析人士表示，這次演習是普丁發出的一個警訊，旨在阻止西方更深入地捲入烏克蘭戰爭。據美國科學家聯合會統計，俄羅斯擁有約1558枚非戰略核彈頭，但具體數字尚不確定。