台中捷運21日發生驚悚持刀隨機砍人事件，負責捷運治安的台中捷運警察隊，在案發第一時間竟是搭乘計程車趕赴事發現場，甚至比轄區警方晚到，引發外界質疑機動應變能力不足，對此中市警局每天將支援112名警力協助維安，另外增加權限18站警用機車預置，提升警員機動性。

針對昨日在中捷車廂內，發生凶嫌持刀攻擊，導致2名乘客受傷案件，台中市捷運警察隊從即日起，加強勤務作為，每天由各分局、大隊支援52名、保四總隊支援60名警力，規劃每班列車均有警員防護，達到護車比例100％，並協同捷運公司隨車人員及保全人員交叉巡邏，加強專責護車勤務。

中捷警察隊表示，為因應捷運系統各項突發事故，及路線跨越多個警察分局轄區等特殊性，警察局訂有轄區分局捷運警察隊支援規定，結合沿線6個分局、11個派出所，以發揮警力及時趕赴現場效果。

警方表示，本次事件即由第六分局市政派出所警員獲報6分鐘內趕赴現場，同時各捷運站管轄派出所亦將捷運站體納入重點巡邏線，加強巡簽及守望，提升見警率，全力維護旅客的安全。

警方指出，今年2月29日中捷亮槍及本次殺人未遂事件，為避免案發後中捷啟動過站不停機制，捷警隊員警無法搭乘列車趕赴現場，除現有2站預置警用機車，另立即增加全線18站警用機車預置，提升警員在站體間移動之機動性。