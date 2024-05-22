新光人壽、三商美邦人壽去年底RBC未達到法定標準200％，彭金隆表示，上次給新光人壽公函，要求一個月內回覆，期限是5月24日。

保險局局長施瓊華表示，已經請兩家壽險公司提出財業務改善計畫，新光人壽預計5月24日會送來，因財報確認時間是在3月底、4月底發函，希望新光人壽提出可行的方案，改善RBC，儘速回到法定標準。

施瓊華指出，改善方案包含現金增資、發債，或是其他財業務改善措施，現金增資是其中重要選項，新光人壽與三商美邦人壽都有提出現增，有一些增資時程會在下半年。

施瓊華表示，新光金子公司上繳盈餘在上半年已完成70億元，但還不夠，所以還是要再提現金增資，目前還有發債，預估6月底會有55億元的發債進帳，另下半年還有現金增資規劃。

立委關注新光人壽RBC在6月底能否達標？施瓊華說，要看最近RBC狀況評估與試算，再來就要看6月RBC數據，目前6月還沒到。