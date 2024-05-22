男性站著小便時，有認真觀察尿尿的情況嗎？泌尿科醫師莊豐賓表示，男性剛起床或剛做完愛，因為晨勃或性興奮，陰莖已充血一陣子，此時尿尿分岔是正常現象，但若合併有疼痛、帶有臭味、血絲或是突然才出現分岔情況，要留心可能是GG發炎、攝護腺肥大，甚至是有腫瘤可能性，應就醫檢查。

莊豐賓在YouTube頻道PO出影片指，男生尿尿分岔的事可大可小，建議平日可觀察自身小便的速度快慢是否分岔，或合併有腫脹出血的情況，若覺得有任何不對勁時，一定要早期就醫，以免耽誤黃金治療期。以下先介紹以下3種尿尿分岔OK的情況。

■剛起床：早上剛起床時，因過了一個晚上，膀胱尿比較多，所以水壓就會比較高，再者男生有晨勃，晨勃會造成尿道壓迫，這時候就像是水管被壓迫般，尿尿以分岔方式排出來，這是沒有關係的。

■剛愛愛完：射精後陰莖仍會持續充血一段時間，就像晨勃一樣，尿道會受到壓迫，會造成尿尿分岔，慢慢地過一段時間，就會解除這個情況。

■包皮過長：當包皮太長，排尿時沒將沒有將包皮往後推，或是有包莖，尿道口會被包皮擋住了，水要出來被擋住，當然會造成分岔現象。雖然包皮太長不是一種疾病，仍建議要就醫檢查。

最近就遇到一個小朋友，他媽媽就抱怨，兒子尿尿時，會噴的到處都是，脫下褲子檢查，小朋友的包莖已經包到剩下一點點出口而已，所以尿尿時會噴得到處都是，方向也沒辦法控制，這就一定需要手術改善了。

莊豐賓說，但有些尿尿分岔是因為疾病，以下為尿尿分岔NG，需就醫的4種情況。

■GG發炎：包括龜頭炎、尿道炎、包皮炎等，只要會造成龜頭前端腫脹或沾黏，就有可能造成尿道孔被阻塞，造成尿尿分岔現象，如果出現尿尿分岔，合併有疼痛、分泌物或臭味時，這時候代表GG可能發炎要就醫。

■尿道受傷：有時進行手術，例如被膀胱鏡器械碰到或受到撞擊，會使尿道受傷，或有先天性的尿道狹窄等，當尿道狹窄到造成尿尿分岔時，就需就醫評估手術矯正的必要性。

■攝護腺肥大：膀胱一出來就是攝護腺，當攝護腺肥大或增生，會造成尿道壓迫，像水管被壓迫般，使尿尿時出現分岔情況，分岔嚴重性會依據攝護腺肥大或壓迫情況而有所不同，建議有這方面問題時，應就醫評估。

■血尿：當尿尿分岔，且出現有血尿情況，除了可能是發炎、肥大致使血管破掉、結石外，少數情況可能是腫瘤造成，建議一定要就醫。