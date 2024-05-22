龍崎區農會本周末將在東區假日農市舉辦綠竹筍評鑑活動。（曹婷婷攝）

進入綠竹筍產季，市面上各種綠竹筍，但美味綠竹筍怎麼挑？龍崎區農會每年都辦理綠竹筍評鑑，專家教導，挑選優質綠竹筍要領5字訣「矮、彎、白、尖、肥」，筍形矮短、筍身要彎、筍色要白、筍尾要尖、筍頭要肥，最佳大小是以12到15公分高、筍頭寬約8到10公分、重量約300到400公克為佳。

龍崎綠竹筍評鑑繼去年首度移師台南市東區林森路假日農市辦理，並同步推廣優質特色農產品，獲熱烈回響，龍崎區農會與農糧署南區分署為推廣龍崎在地優良綠竹筍，25、26日上午9點於東區林森路假日農市辦理綠竹筍評鑑暨農產品拓展客源加值計畫活動。

龍崎綠竹筍7至9級品真空包裝後，上家全聯通路販售。（曹婷婷攝）

龍崎區農會總幹事林韋如表示，龍崎綠竹筍面積約300公頃，每年5、6月盛產，近年因氣候變遷問題導致產季延後、災損頻傳，但農會輔導產銷班努力維持產量及品質不減，且青農侯勇棋更透過特殊栽種農法，可達到全面有筍，同時也透過共選共計、分級包裝送到台北果菜拍賣市場，1到6級品送拍賣，7至9級品加工進入全聯通路。

龍崎綠竹筍屢在台北拍賣市場締造佳績，冬季拍賣價格甚至可達每公斤600元以上，目前市面綠竹筍產量增，但龍崎綠竹筍一級品均價仍維持250元。

她說，以往綠竹筍評鑑活動都選擇在龍崎辦理，去年移師台南市農會假日農市，選擇與民眾面對面接觸，效果很好，本周六上午將邀請台南區農業改良場專家當評審委員，依綠竹筍外觀、色澤、柔嫩度及糖度4個項目作為評分標準，評鑑選出優勝者，今年有20多位農民參賽。

農會推廣部主任董啟聖提到，龍崎出綠竹筍彎如牛角，因此也有「牛角筍」稱號，筍肉鮮嫩清甜，農會綠竹筍產銷班除取得綠竹筍產銷履歷認證外，今年也與農糧署南區分署合作導入質譜快檢，每2個星期就對農會產銷班生產竹筍做一次農藥殘留檢驗，嚴格替消費者把關食品安全。

本周末活動期間還將邀請20攤取得三章一Q認證國產優良農特產品到場展售，2天活動也將提供生鮮沙拉筍及綠竹筍雞湯等竹筍料理試吃，數量有限，發完為止，同時也舉辦綠竹筍小教室、竹炭產品展售及蔭筍DIY等活動。