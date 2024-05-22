高鐵延伸宜蘭計畫遭地方質疑計畫延宕，交通部鐵道局今表示，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設，相關程序皆依《環評法》規定辦理，並依既定進度持續作業中，絕無延宕情事，目前辦理二階環評，後續通過後，將盡速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議。

宜蘭縣府交通處昨在縣議會報告高鐵延伸宜蘭進度，延伸路線長約60.6公里，將從南港站出發，於宜蘭縣政中心以南350公尺處設宜蘭站，爭取明年底通過二階環評，預計2036年通車，經費預估1880億元，但考量物價上漲，恐要超過2000億元，遭民進黨議員質疑計畫延宕是因改變站址的錯誤政策。

鐵道局指出，為廣納各界意見，交通部2021年9月及11月辦理2次地方說明會，盼兼顧專業及切合民意的基礎上，取得最大共識。基於各界對縣政中心以南350公尺處的站址方案較具共識，鐵道局2022年1月陳報可行性研究暨綜合規畫報告至交通部，經交通部同年召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告環評前審查會議」，結論採縣政中心以南350公尺處站址方案為高鐵站址優選方案，並請鐵道局據以辦理後續環評。

鐵道局說明，鑑於此案為表定二階環評案件，2022年1月已啟動環境調查作業，經環境部同年召開環評大會決議此案需二階環評，目前已完成3場環評公開說明會及範疇界定，依去年8月範疇界定結論辦理二階環評四季環境調查，上述相關程序皆照環評法規定辦理，並依既定進度持續作業中，絕無延宕，後續二階環評通過後，將盡速陳報交通部核轉行政院審議。

鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭是宜蘭期盼多年的重大建設，對宜蘭及東部未來發展影響大，更是宜蘭民眾高度關注的重要議題，鐵道局將依既定期程持續辦理相關作業，並與宜蘭縣政府落實TOD都市運輸發展理念，朝淨零碳排及永續發展政策目標邁進，盼盡速完工通車，促進宜蘭地方經濟發展並提升民眾生活品質。