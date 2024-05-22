民進黨立委黃捷指出，《立法院職權行使法》第47、48條在藍白黑箱作業下通過，質疑這是「查水表條款」。國民黨高市議員白喬茵狠嗆，黃捷在臉書煽動大家，製造台灣政治更加對立，年紀輕輕，心地這麼壞，但功課做得不夠充分，竟忘記高雄市長陳其邁當立委時有連署的版本，不但加入「人民」2字，罰則還從4萬元到20萬元罰鍰。

白喬茵今（22）日在議會質詢時，關切國會改革議題，並羅列10年前立法院民進黨團所提出的國會改革版本，還秀出陳其邁時任立委時向藍營召委潑水的新聞畫面，她痛批民進黨立場反覆，「10年前不是查水表，10年後就是查水表？」

黃捷在臉書PO文指出，藍白47、48條查水表條款通過，可擅自要求部隊、政府人員、企業甚至一般人民交出隱私，造成後果：嚴重的國安洩密風險、迫害公務人員、窺探商業機密、侵害人民隱私等，「若不提供資料，藍白立委就可能罰你錢，按次處罰、1次最高10萬。可連續罰，直到你交出資料或機密為止！」

對於黃捷PO文，白喬茵痛斥，黃捷在臉書煽動大家，這是查水表法案，但這是惡法嗎？還是只是為了煽動支持者情緒？「年紀輕輕，心地這麼壞」，但功課做得不夠充分，忘了陳其邁曾提出過的連署版本，還將該法加入適用「人民」，罰則為從4萬元到20萬元罰鍰。

陳其邁強調，很多爭議必須看事件本質，但涉及憲政、機關權限的重大法案，應該經過充分討論，並讓人民有機會參與，然而國民黨這次沒有讓整個議案做充分討論，這是大家沒辦法接受的地方。