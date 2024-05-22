金門地區20日上午發生一起離譜交通事故！一輛停靠於沙美車站前乘客上下客區的公車，司機疑似因急於如廁匆忙下車時忘記拉起手煞車，導致公車突然向後滑行，穿越馬路撞凹一輛停靠於路旁的白色休旅車車身，滑行途中還差點撞到一台直行機車，所幸騎士機警發現狀況不對緊急煞車，未造成人員傷亡。

警方調查，5月20日上午10時20許，金沙鎮沙美公車站前發生一起交通事故，一輛V＊-1＊8號公車於金沙車站前上下客區，駕駛人停等未熄火後下車如廁，由於公車停等處為斜坡，疑似因未拉起手剎車，於無人駕駛情況下向後倒退，並與後方停於環島東路一段路邊B＊T-7＊＊1自小客車發生碰撞，現場無人受傷，公車駕駛人酒測值0，全案依A3類交通事故處理。

金湖警分局提醒民眾，駕駛人在離開車輛時務必確保手煞車已拉起，尤其在坡道上更是要確實做到，駕駛人駛可離車，以避免造成事故及財產損失。