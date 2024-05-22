新加坡航空（Singapore Airlines）編號SQ321波音客機21日遇上極強烈亂流，釀成1名乘客死亡、30人受傷，其中73歲英國死者基辰（Geoff Kitchen）原要和妻子赴澳洲展開為期6周「一生難忘的假期」。

曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）昨日指出，新航機上一名73歲死者可能死於心臟病發。綜合新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）、英國《衛報》（The Guardian）、天空新聞網（Sky News）、《每日郵報》（Daily Mail）等報導，死者基辰為來自英國布里斯托附近的桑柏里（Thornbury），鄰居透露，基辰原本要和妻子前往新加坡、印尼及澳洲，展開為期6周「一生難忘的假期」。

Man who died during flight turbulence named as Geoff Kitchen https://t.co/cPi4W1Si87 — BBC News (UK) (@BBCNews) May 22, 2024

鄰居也透露，基辰近年來出現心臟問題，已裝心臟支架，不過友人戴蒙德（Jill Dimond）表示，基辰生活如常，非常健康且活躍。

報導指出，基辰是一名退休保險專業人士，退休後成為業餘劇場演員，並創立桑柏里音樂劇團（Thornbury Musical Theatre Group），他去（2023）年耶誕節才出演，劇團原定今年還要推出2部作品。

BREAKING: The 73-year-old British man who died from a suspected heart attack after "sudden extreme turbulence" on a London-Singapore flight has been named as Geoff Kitchen.



Read more: https://t.co/c79QJjAOMu



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IJjogv9jN0 — Sky News (@SkyNews) May 21, 2024

桑柏里音樂劇團在臉書發文悼唁基辰離世，形容他是一名「非常誠實且正直的紳士」。

戴蒙德形容基辰是「備受愛戴的人」，「聰明、風趣，且是出色的表演者，並且心繫戲劇」。

基辰去年甚至以獨立參選人身分，參與地方議會選舉，他的政見是要復甦當地的創意。

據信基辰的妻子仍在曼谷醫院接受治療，目前傷勢不明。