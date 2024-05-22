為推廣婦幼安全工作，新北市警察局婦幼隊每年舉辦創作比賽，藉由參賽者的作品來讓大家更關注婦幼安全相關議題，這項比賽多年來不斷創新，鼓勵各界提供優質作品參賽，並獲得社會各界好評，今年邁入第13年，累積多項優秀得獎作品，成為新北市警察局宣導婦幼安全的絕佳素材。

婦幼隊說明，本次比賽分為「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「GIF動態圖創作」三類，其中「國民小學海報創作」僅限就讀新北市各公、私立國小的學生參賽，「攝影創作」及「GIF動態圖創作」則為設籍本國之國民不限年齡皆可報名參賽，

「GIF動態圖創作」還能以團體名義報名，各類分別均取金、銀、銅獎及佳作數人，最高可獲得2萬5千元禮券、獎盃及獎狀，總獎金高達16萬8千元，藉此鼓勵各路好手踴躍報名參與年度盛事。

新北市警察局推動婦幼安全工作向來不遺餘力，一般人普遍認為性影像之被害人應為女性，實際上男性被害人占41％，主要原因為詐欺集團喬裝女子利用網路結識異性男子，攀談一段時間後再要求男子傳送性影像或視訊裸聊後側錄性影像，再據以恐嚇，如不交付一定金額或遊戲點數，將散布性影像。

警方分析被害年齡，兒少性剝削及妨害性隱私之被害人以18歲以下之未成年人為最多（占31％）、18至24歲次之（占24％），主要原因為學生族群，使用網路時間較多，易遭網路交友遭側錄性影像，或年輕族群欠缺身體自主權意識，交往期間雙方合意拍攝性影像，分手後由愛生恨而恐嚇散布。

本次比賽活動收件日期至8月31日止（郵寄以郵戳為憑），詳情請參考新北市警察局婦幼警察隊網站、臉書及IG。