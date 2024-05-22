在感情世界裡，分手是一項艱難的決定，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座視分手為畏途，當他們面臨這個困境時，有的怕失去穩定和安全感，有的怕傷害他人和自己，有的則怕面對失去對方的痛苦和孤獨感。

▌摩羯座

摩羯理性、現實，對感情非常謹慎，即使面對不幸福的關係，也很難下定決心分手，因為害怕感情的不確定性和未來，他們會傾向於維持現狀，為了家庭、財務或社會地位，無奈地守在一個不滿意的關係裡，而不敢冒險尋找更好的對象。

▌天秤座

天秤重視和諧和平衡，害怕衝突和爭吵，當面臨分手困境時，往往會陷入猶豫不決的狀態，他們試圖在兩者之間找到平衡，希望能夠修復關係，而不是選擇分手；天秤對於分手的決定會感到無比痛苦，因為害怕傷害對方的感情，也害怕自己受到傷害，為了和諧，只好留在一個不滿意的關係裡，即使這意味著自己必須忍受痛苦。

▌巨蟹座

巨蟹情感豐富、敏感，很難忍受分手帶來的痛苦和傷害，他們傾向於將感情投入一段關係中，並為了維護這份感情而努力付出，如果要巨蟹結束一段關係，他們會因為害怕面對失去對方的痛苦和孤獨感，選擇忍耐和妥協，即使這段關係已不再健康和幸福，巨蟹也會為了對方的感受而忽略自己的需求，這使得他們更加猶豫不決。

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