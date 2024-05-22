企業雇主在經營及經濟上的因素，而須實施無薪休假，因涉及勞工生計甚鉅及法律上的爭議，常引發關注。對此，行政院南部聯合服務中心22日邀請國立政治大學法學院副教授林佳和，以「工資問題知多少」為主題舉辦講座，輔以勞基法及民法等相關法律條文說明，現場近百位工會理事長及幹部共同參與。

行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲表示，工資是雇主給付義務，也是勞工賴以為生的經濟來源，勞雇雙方之間針對工資範圍與認定常存有重大利益衝突。講座中針對工資問題提供法條運用給予正確解答，建立正確觀念，也協助各工會在管理制度及法條上更加詳細認知。

林佳和講座內容，從工資定義、無工作但卻有報酬、工資安全原則、工資墊償、無薪減班休息、雇主跑了工資墊償與優先權等內容詳細說明。法律明文規定工資、津貼及年終獎金等給付，是勞資糾紛最常出現問題，一旦告上法院無形中將增加許多企業成本，透過條文說明了解工資案例，除可維護雙方權利外，也減少勞資糾紛。