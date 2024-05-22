苗栗縣府調查人員並於今年4月至5月中旬親赴泰安鄉轄內八卦村、錦水村、中興村、大興村及清安村等5個村落進行調查。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為使原住民族聚落之國土功能分區劃設作業更為完善，並能符合部落實際需求，苗栗縣政府刻正辦理原住民族地區城鄉發展地區第3類及農業發展地區第4類草案國土功能分區圖說修正作業以及調查工作。並在5月30日上午10時，在泰安鄉公所3樓會議室，辦理第一梯次部基本調查作業成果說明會，包括八卦村、錦水村、中興村、大興村及清安村，歡迎各部落族人踴躍參加。

苗栗縣政府為考量部落環境基本調查成果後續將應用於輔導原鄉居住用地合法佐證文件使用，因此辦理「苗栗縣部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業」

苗栗縣府調查人員並於今年4月至5月中旬親赴泰安鄉轄內八卦村、錦水村、中興村、大興村及清安村等5個村落進行調查。（謝明俊攝）

縣長鍾東錦指示，務必要向部落族人說明本次調查作業事宜，並針對土地合法化問題及因地制宜的土地使用管制規則進行說明與討論。苗栗縣政府原民處預計在本年度分三梯次，第一梯次包括泰安鄉轄內、獅潭鄉轄內的原住民族村落，第二梯次則為泰安鄉轄內、南庄鄉轄內的原住民族村落，第三梯次則以南庄鄉轄內的原住民族村落為主，進行相關調查作業，並於每梯次邀集村鄰長召開會議，與各該村鄰長等部落核心人物進行確認與協助補正相關資料。

目前縣府原民處已於今年3月13日辦理第1梯次第1場次的泰安鄉公所及村里鄰長會議，說明本次調查作業的方式及範圍。調查人員並於今年4月至5月中旬親赴泰安鄉轄內八卦村、錦水村、中興村、大興村及清安村等5個村落進行調查，並針對每棟建築與設施逐一記錄其使用類型並拍攝建物現況與門牌照片。調查成果將供未來國土計畫輔導部落105年5月1日前既有居住用地合法機制使用，作為未來族人依法申請同意作住宅使用的相關佐證文件。

目前第1梯次之部（聚）落環境基本調查環境調查作業已大致完成，各部落調查成果將製成清冊，放置於公所及村辦公室供民眾查閱。

為使部落族人更了解部落建物調查情形，處長盧曉玲強調，這次調查成果攸關族人權益，應再召開第一梯次第二場次公所及村鄰長會議，所以泰安鄉訂於年5月30日上午10時，假泰安鄉公所3樓會議室辦理，屆時將邀請村長、鄰長及部落領袖等一同協助確認調查成果，並歡迎各部落族人踴躍參加。