陳麗心指出，房市景氣變化的速度快，今年股市站穩2萬點、通膨壓力持續，加經濟成長優於預期，政府推新青安房貸政策，使房市景氣不錯，也因屋主惜售，整體可售房屋庫存量有微幅降低，買方對合適物件價格提升的接受度增加，交易市場也有議價空間收歛、流通天數減少的現象。

對房仲事業來說，無論景氣變化，近年每年都有30萬棟的交易量，剛性需求穩定，在展店上仍以人才培育為主要目標，有多少店長展多祈店，透過數位轉型生成式AI的運用調整工作模式，提升人員能力及效益。去年店數減少，因應商圈變動及經營績效不佳的門市調整，也因組織調整，度過轉型陣痛，仲介營收成長幅度優於整體市場。

至於代銷事業，受惠全房產通路，去年營收年增11％，今年目標新開發250億案量、預期銷售量目標424億元，與去年相近，對於接案評估仍較謹慎，除了考量建商口碑外，也會選擇符合市場主流的二房、總價2,000萬以內的產品為主，除了既有經營的雙北、桃園市場外，擴展北台灣以外的市場如台南接案將重要方向。

建設事業方面，台灣板橋「嘉和」去年交屋、「嘉品」預計2025年交屋，去年底推出的新莊「嘉學」今年四月完銷，平均成交價約每坪72萬，預計2028年交屋，高雄案目前則在初步的產品規劃階段，未來土地開發方向以都更及合建為主、購地為輔；大陸無錫「山水嘉庭」目前銷售率約七成，不過大陸房市景氣溫度有在緩慢回升，以明年完銷為目標。