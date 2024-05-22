清華肯亞志工團學生運用所學，檢修募得的二手電腦。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華國際志工團創始於2007年，除疫情外每年都出團，服務地點遍及非洲、中美洲及亞洲，今年暑假將第15度出發，前往肯亞、馬來西亞及印尼推動資訊教育及文史保存，其中，肯亞志工團已募集到170台二手電腦，預計派出21位學生志工，捐贈數量及人數皆創新高。

清華大學副校長戴念華與學務長詹鴻霖22日為即將出發的46名清華國際志工授旗。副校長簡禎富指出，清華學生志工在國際受到矚目，也特別感謝華碩文教基金會慷慨捐贈，讓清大學子可運用專業所學來修復這些二手電腦，送到各地去幫助有需要的人。

肯亞志工團學生領隊廖庭輝表示，今年原本規畫到肯亞及坦尚尼亞兩國服務，但坦尚尼亞今年初起外交警示列為紅色警戒，因此原擬前往坦尚尼亞的志工將併入肯亞團，一同到肯亞的尼耶利（Nyeri）與基蘇木（Kisumu）14所學校服務6周，為學童上資訊教育課程、培訓師資，並為他們建立電腦教室。

志工團今年雖無法到坦尚尼亞服務，仍募集了72台桌上型電腦、22台筆記型電腦與5台投影機，委託來自坦尚尼亞天主教聖神會的岳良實神父送到坦國，讓當地師生有足夠的設備維持電腦課程教學。

志工團寒假時曾派先遣團到印尼雅加達踩點，今夏也將正式出團，到雅加達最大華人社區草埔（Glodok）展開為期2周的服務。印尼團團長陳正熙表示，志工們將在草埔推行華文教學及AI應用教育，並為當地社區建置數位地圖。

馬來西亞團團長陳允謙表示，志工團今年將持續到馬國北干那那（Pekan Nanas）服務，出版地方雜誌及拍攝紀錄片。另外也將在當地小學舉辦手機攝影生活營，引導青年學生一同加入文史保存的行列。