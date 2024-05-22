特殊姓氏取名不容易，大陸一位爸爸姓「苦」，兒子出生後，媽媽因為「苦」姓很難取名字，建議孩子可以隨母姓，結果全家吵成一團。最後孩子的奶奶表示，她會想出一個好名字，隔天宣布將孫子取名為「苦作舟」，取自諺語「學海無涯苦作舟」，希望孩子能吃得苦中苦，方為人上人。

綜合陸媒報導，大陸一位爸爸姓「苦」，兒子剛出生，他就因為取名字的事情，和孩子的媽媽大吵一架，因為「苦」這個姓氏很難取名，孩子的媽媽希望孩子可以隨母姓，但立刻遭到公婆反對。眼見大家越吵越大聲，孩子的奶奶大手一揮，表示她會負責給孩子取個好名字。

隔天早上奶奶宣布將孫子取名為「苦作舟」，取自諺語「書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟」。這句諺語的意思是學無止境，必須勤勉吃苦，才能取得好成績。奶奶希望孫子能吃得苦中苦，方為人上人，將來成為一個有出息的人。

「苦」姓確實是一個罕見的姓氏，取名不太容易。不過，這位有學識的奶奶替孫子取的名字，不僅寓意深遠，而且寫起來也不困難，因此全家都非常認同，也很開心孩子有了這個很棒的名字。