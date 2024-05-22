頭份市為恭紀念醫院日前通報苗栗縣境外移入第二例登革熱確診個案，這名30歲男性，5月初由印尼返台，陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，曾至診所就醫，但症狀未改善，於5月9日至為恭醫院感染科就醫，經感染科主任張恩詢問個案TOCC，及從個案旅遊史考量，便進行登革熱快速篩檢（NS1），篩檢當下呈陰性，依法通報及採檢送驗，最終檢驗結果為陽性，後續由衛生主管機關進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

近期疾病管制署傳染病統計資料顯示，本土登革熱確診案例已超過250例，創下過去六年同期新高。時序進入登革熱的流行季節，為恭醫院感染科主任張恩本表示，每位就醫個案須詢問TOCC，近期登革熱疫情升溫，確認是否有前往疫區出差或旅遊，診治疑似登革熱感染個案，會進行NS1快速檢驗，NS1快速檢驗陰性無法完全排除登革熱，如果快速檢驗陰性但臨床仍懷疑登革熱感染，仍然必須依法通報及採檢送驗。

登革熱由登革病毒引起，主要透過埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，病毒有四種主要血清型，感染任何一型都可能導致從輕微的登革熱到嚴重的登革出血熱。為恭醫院去年發現苗栗縣首例登革熱本土案例，該病患曾到疫地活動的旅遊史。因此特別呼籲民眾，天氣逐漸炎熱，本土登革熱疫情持續延燒，國內陸續出現本土登革熱確定個案，屆期暑假民眾旅遊活動頻繁，特別是有到疫情地區旅行者，務必做好防蚊措施，例如穿著薄長袖、長褲，使用有效成分如含DEET的驅蚊劑，並且清除家中積水，都可有效防止蚊蟲孳生。

為恭醫院感染科主任張恩本提醒，若出現高燒、嚴重頭痛、眼窩痛、關節痛、肌肉痛、皮疹或出血等症狀，應立即就醫，早期診斷和適當的醫療照護可以顯著降低嚴重併發症的風險。