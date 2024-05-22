近來在國際影展發光發熱的台灣演員吳可熙，日前接受雜誌專訪，談到自己曾想成為1名歌手，她說：「其實我從大概5、6歲開始，就知道自己很喜歡表演，那時候立志成為1名歌手，後來才發現自己是音癡。」即使如此，她仍極度渴望成為電視機中站在台上的那些人。

成為演員後，吳可熙沒有停下腳步，「我以前總覺得演員就是要一直等待。」直到看了葛莉塔潔薇自編自演的作品《紐約哈哈哈》，有一股能量竄進她的身體裡，決定開始嘗試做編劇，而寫劇本也成了演員被動模式的解套方式。

吳可熙對於自己的演員事業頗有企圖心。（圖／WAZAIII提供）

吳可熙對於自己的事業有著企圖心，一直在想方設法突破極限，不是在演戲就是在看戲的路上，但即使是在最風光的時刻，她卻長達1年沒接戲，不過老天並沒有緊閉所有門窗，總會在緊要關頭神來一筆，「就是突然、反正就是突然的1個轉變，就覺得那我自己來寫吧！」心念一轉，她找回元氣和勇氣，開啟屬於自己的劇本之路。

從零開始積累、學習，在演員身份與編劇視角間轉換，吳可熙發現，對於拍攝現場的整體架構、美術、攝影等，漸漸打開全方位視角、開了外掛，所有事情都如此顯而易見，「以前只是單純地在演1個角色，現在則是完全熟知每個角色對應的位置。」