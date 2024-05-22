33歲外籍移工斐先生下背痛持續1年，日常走路，上下樓梯都感到疼痛，睡覺也無法平躺，最後求助醫院，經脊椎內視鏡手術後逐步改善回到職場；台中慈濟醫院骨科醫師陳明慶說，患者脊椎椎間盤突出、椎間盤纖維環破裂，經患者同意，採脊椎內視鏡手術治療術後改善下背疼痛，休養不到1個月就重返職場。

陳明慶指出，患者是工廠機台操作員，1年多前工作時下背感到不舒服，左腳大腿及小腿後側有麻痛感，本以為工作勞累，但休息幾日不見好轉，疼痛及麻痺反而加劇，連日常走路，上下樓梯都感到疼痛，睡覺也無法平躺，持續忍耐到工作與生活大受影響後，才來台中慈濟醫院就醫。

醫院安排磁振造影檢查後，診斷患者第5腰椎、第一節椎間盤突出，另外察覺椎間盤病灶影像中有發炎的「亮點」，可能是椎間盤纖維環破裂導致。斐先生與醫師討論，表示想早點回到職場，選擇接受脊椎內視鏡手術。

陳明慶取出壓迫神經的椎間盤突出部分，修補纖維環裂縫，術後隔天，病人就能下床走路，大呼「終於不痛了」。陳明慶指出，病人不只椎間盤突出壓迫神經根，椎間盤外層纖維環也破裂，脊髓液滲入纖維環裂縫導致發炎，發炎病灶在核磁共振影像呈現高信號區亮點，需用高頻熱凝縮小破裂的纖維環。

陳明慶說，「脊椎內視鏡手術是近年微創發展的新術式」最大優點是傷口不到1公分，內視鏡器械經皮直達壓迫脊椎神經的病灶，大幅度降低肌肉剝離與骨骼結構的破壞。內視鏡手術搭配X光機輔助影像定位，電燒探頭透過內視鏡管徑，深入脊椎燒灼及減壓。術後傷口僅約0.8公分且保留絕大部份正常脊椎骨骼結構，手術後平均住院1至2天。

陳明慶指出，患者脊椎的黃韌帶較一般年輕人肥厚，可能是經常坐姿不良或長期彎腰造成，提醒民眾，脊椎問題也會發生在青壯年，若要搬重物應以深蹲動作，屈髖開腿蹲下再抬起物品，才能減輕脊椎負擔。