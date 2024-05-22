基隆市一名犯下殺人未遂案的39歲簡姓男子在安樂區某醫院接受監護處分，19日趁隙逃離醫院，並進入台北市。台北市警察局長張榮興表示，基隆市有派人，北北基也有相互聯繫，目前已派50、60人追蹤簡男行跡，且簡男身上沒有帶錢應還在遊晃，今日下午看看能不能有好結果。

台北市長蔣萬安22日赴議會參與市政總質詢，民進黨台北市議員王孝維指出，簡男猶如不定時炸彈，北市有監視器和警力，希望儘速將簡男緝捕到案。

張榮興回覆，目前已有掌握方向，21日才知道簡男19日到松山區，最新進度簡男則已到萬華區，基隆市有派人，北北基也有相互聯繫，目前已派50、60人追蹤簡男行跡，且簡男身上沒有帶錢應還在遊晃，今日下午看看能不能有好結果。

蔣萬安說，昨日下午接獲通報後，第一時間啟動調閱並馬上掌握行蹤，回溯簡男已於19日到松山，並掌握最新行蹤，教育局也即刻關閉校園，相信北市警察的辦案能力，看能不能最快速度追查到案。