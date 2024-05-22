金鐘視帝莊凱勛在新作《幸福房屋事件簿》五官消失驚變無臉男，他劇中扮演女主角陳庭妮失聯多年的父親，是貫穿故事的靈魂人物，首集登場以無臉男模樣現身女兒夢境，莊凱勛耗時4小時翻模，再花2小時封臉，打造出令人發毛的詭譎效果。

陳庭妮戲裡飾演勇闖凶宅的資深房仲陸安琪，外表看似大膽，其實因從小父母離異，心裡有著脆弱一面，全劇第一幕描述她夢見多年未見的父親莊凱勛，但爸爸不再是記憶裡溫柔的樣子，轉身驚悚變成無臉男，她瞬間從惡夢驚醒，埋下這部劇集最關鍵伏筆。

莊凱勛（左）在《幸福房屋事件簿》扮演女主角陳庭妮的父親，是貫穿故事的靈魂人物。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

莊凱勛表示開場的無臉男造型，出自台灣知名特化公司百嘉堂，前期需3、4個小時翻模，現場拍攝再花1、2個鐘頭覆蓋，「封臉後基本上不能喝水進食，連上廁所都不能。」逼真質感搭上場景陰暗光線，不少人被嚇到直呼：「好恐怖，越看越毛！」不過莊凱勛笑說：「我看不到，嚇到人也不知道，但能『聽』出每個人的反應，非常有趣。」

莊凱勛五官消失驚變無臉男。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

以《About Youth 默默的我，不默默的我們》、《哈勇家》晉升新一代男神的黃信赫飾演陳庭妮同父異母的弟弟陸家寶，最大挑戰在於很多情緒沉重、難過的戲，導致他開拍前承受極大壓力，他很感謝陳庭妮的陪伴，「她是我在劇組最熟悉的依靠，真的像親姐姐，總在我快撐不住的時候扶我一把，讓我開始把她當成不可或缺的家人。」黃信赫也分享殺青那天，突然得知阿公中風的消息，使他回想起某場戲，「我感覺與家寶更加親近，因為這個角色，我也重新審視自己與家人的關係」。

黃信赫為角色染金髮，且有很多情緒沉重、難過的戲。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

《幸福房屋事件簿》每集描繪不同鬧鬼案件，觀眾將跟隨「凶宅調查小組」陳庭妮、蔡凡熙破解背後秘密，夏騰宏戲裡飾演拋棄未婚妻的黑膠唱片發燒友，未婚妻在醫院過世後，化身厲鬼來討命，起初誤會他是個極惡渣男，夏騰宏賣關子說：「這角色會選擇離開是有原因的，一切都是因為愛太深。」如同陳庭妮的角色台詞：「凶宅不可怕，鬼不可怕，可怕的是人的執念。」包括丁春誠與李國毅的角色，不看到最後，無法辨認誰是好人、誰是壞人。

《幸福房屋事件簿》定檔5月31日每週五晚間22點中視無線台首播，6月1日每週六晚間22點三立都會台30頻道有線首播，Netflix、CATCHPLAY＋、愛奇藝國際站、中華電信上架，6月2日起於 CATCHPLAY 電影台61頻道播出，海外觀眾可透過串流平台 Viu 觀賞，更多平台陸續公開。