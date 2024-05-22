端午節將屆，台中市麗寶樂園今年推出「人體龍舟賽」，將於6月8日、6月9日在馬拉灣登場，遊客4人1組以泳圈組成「人體龍舟」，透過手腳划水前進，最快抵達終點者獲勝，目前廣邀各路龍舟好手來挑戰，即日起開放官網線上報名。潭子區公所於25日在大明高中潭子藝術校區舉行「2024潭子區粽慶端午陸上龍舟賽暨環境教育宣導及花蓮農特產品展售活動」。

麗寶樂園表示，去年「人體龍舟賽」由來自新北與澎湖的消防員隊伍奪下冠軍，今年廣邀龍舟好手來挑戰，第1名可抱回價值數千元的門票與禮券，且即日起至6月10日，只要加入麗寶樂園渡假區會員，水陸雙園隨你選、雙人門票只要999元。

麗寶福容大飯店推出端午連假住宿專案，含一泊二食、水陸雙園2日門票、摩天輪搭乘券等，雙人僅11888元，還有手作龍舟存錢筒、粽子香包、可愛水果粽等DIY活動可以報名，以及期間限定的飯店泳池趣味划龍舟，適合親子家庭歡度佳節時光；麗寶賽車主題旅店則有雙人6888元端午住宿專案，包括一泊一食、水陸雙園2日門票、摩天輪搭乘券。

麗寶樂園指出，麗寶OUTLET有預購特殊口味粽子，包括瓦城集團的「泰式蝦醬肉粽」、「椰香榴槤粽」異國風味組合，添好運主打加入干貝與鮑魚的「好運到鮑一舉高粽」，與叉燒搭配黑松露的「好運百發百粽」，星巴克也祭出星冰粽與星蕨餅禮盒優惠，豐富口味讓你送禮自用兩相宜，端午連假來麗寶搶好康。

今年潭子區公所的龍舟競賽有別以往水道競賽，採「改良式陸上龍舟」，在不干擾水域生態的巧思中落實環境保護。（潭子區公所提供／張妍溱台中傳真）

另民政局指出，今年潭子區公所的龍舟競賽有別以往水道競賽，採「改良式陸上龍舟」，在不干擾水域生態的巧思中落實環境保護，以活潑、有趣、可重複性使用的充氣龍舟進行賽事，翻轉水上龍舟競賽侷限，以創意的方式作好環保，將「環保很有趣」落實政策施行。

潭子區長劉汶軒表示，今年隊伍除原有16里辦公處與調解委員會組成里辦組外，再邀區內大明高中、弘文中學、常春藤中、潭秀國中及潭子國中與區公所組成機關學校組，競賽分2組進行，讓活動更具競爭性、更加有趣味，同時強化區內交流、熱絡公共夥伴關係，促進區內團體合作默契。

潭子區陸上龍舟賽號召全市各里、學校及調解委員相揪自由組隊，不分年齡、性別，逗陣歡樂參加競賽響應環保，當天參賽選手摩拳擦掌，準備大顯身手，爭取佳績榮譽。