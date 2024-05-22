聯聚建設推出第二件地標商辦作品「聯聚中維大廈 Kuma Tower」，是由國際建築大師隈研吾操刀設計，展現對設計的重視，隈研吾近日頻繁來台現勘基地，並與聯聚創辦人江韋侖團隊針對外牆帷幕模型、材料耐候性、地坪切割、色彩計畫等討論，聯聚強調，該案市場反應良好，目前也正積極籌劃位於朝富路、市政北二路口的第三件商辦案。

「聯聚中維大廈 Kuma Tower」是唯一以隈研吾姓氏為名的建築，展現對這棟亞洲新地標的重視與對品質把關的嚴謹要求，隈研吾短短3個月內旋風式訪台3次。聯聚建設指出，該案光是外牆帷幕模型使用的鋁板材料就經過長達半年檢驗，不但需要考量建築色彩平衡，還需要針對材質做實物測試與研究、做材料「耐候性」檢驗，讓其可在台灣氣候條件下兼具美觀與耐久性。

而在帷幕單元方面，聯聚建設強調，團隊特別針對太陽熱能透過率、室外反射率、遮蔽係數等玻璃特性，與隈研吾及事務所團隊進行縝密討論，且從生態、節能、減廢、健康等四個面向檢視，過程中必須檢驗建材的二氧化碳排放量，在綠化面積、植栽多樣性、節水循環利用等都符合綠建築標準，達到ESG永續方向。

聯聚建設強調，「聯聚中維大廈 Kuma Tower」外觀設計結合宜居陽台概念，將地面層的綠意向上延伸到各樓層，在辦公大樓中很少見，且帶樓外觀以木紋色彩與綠意搭配，更保留1500坪綠地，盼讓周邊鄰居都能來散步，成為友善鄰里的地標摩天塔樓。