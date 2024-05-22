縣府計畫在新竹縣總圖館旁興建新竹縣美術館，縣議員邱靖雅擔心缺典藏會「空蕩蕩」，認應活化歷史建物做美術館，預定地改為總館二館。縣長楊文科22日指美術館完成選址後，引起藝文界熱烈迴響，陸續有藝壇前輩捐贈作品典藏，文化局也將舉辦「未來美術館的想像與藝術公民培力」說明會，促進新竹縣美術館的公共參與。

楊文科表示，目前文化局美術館空間狹小，地方藝文人士都很期待有新的美術館，在完成選址後，引起藝文界迴響，不少縣籍藝術家紛紛捐贈創作，新埔藝壇前輩畫家蔡蔭棠之子蔡世英，1月間來訪商談蔡蔭棠遺作捐贈故鄉美術館事宜，蔡蔭棠的作品有上千件，已請文化局成立專案小組研擬相關收藏計畫，來擴大新美術館的典藏。

楊文科指竹縣旅居加拿大藝術家羅世長及竹東鎮木雕工藝家曾定榆，近日也分別捐贈21幅風景畫作、7件木雕作品，豐富典藏，尤其羅世長旅居加拿大，樂意捐贈作品回饋家鄉，讓他相當感動，也很開心竹縣將新建美術館的消息遠播海外，也感謝曾定榆老師對在地文化的支持及共襄盛舉。

文化局長章宗耀表示，該局近30年來透過購藏及藝術家捐贈，目前共有308件典藏藝術品，後續將研擬捐贈作品典藏事宜，做為未來美術研究及活化典藏品的基礎，也期待更多藝術家共襄盛舉，豐富新建美術館的典藏。

章宗耀並說，為促進新竹縣新建美術館的公共參與，該局去年透過社區總體營造方式，辦理「未來美術館的想像與藝術公民培力」說明會，獲得好評，今年沿續將在28日舉辦，為讓民眾不出門也可了解，27日晚有線上說明會。

章宗耀指出，28日的藝術公民培力安排「未來美術館」、「社群培力」及「手作體驗」三大類主題課程，將運用遊戲方式，呈現活潑課程內容，提高公民的參與感，歡迎有興趣的民眾報名參加。