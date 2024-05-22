新竹市西大路地下道整修工程自2022年4月15日起施工，至目前仍未完成驗收，且市議員認為有多處嚴重缺失及結構、鋪面安全，要求市府檢討，市府因此辦理第三方鑑定，工務處22日在市議會定期會中作缺失改善專案報告，指廠商同意近期將刨除瀝青重鋪，但後續仍可能面臨廠商提出履約爭議。

處長陳明錚表示，西大路地下道工程經費是7488萬餘元，工程期240天，於2022年4月15日開工，同年12月19日停工提送辦理變更設計，當時工程進度已達99％，去年完成第三方鑑定後，今年4月申請復工作瀝青鋪面缺失改善，工程也進行包括照明、景觀作改善。

陳明錚說，此次專案報告是因為市議會於2023年認為地下道有結構安全性、是否應補強、有騎士摔倒等原因，而決議辦理安全鑑定，而經鑑定後，其結構與支撐安全是符合的。

但在人員缺失部分，有包括專職監造人員必須是專任不能兼任，此部分市府將會依契約規定罰款，另在簽證文件上的簽名與核章也不完備；品管部分有品管文件缺失不完備、試驗數量與契約不符，包括施工規範有漏列、汽機車道鋪面未按圖施工。至於廠商提送辦理變更設計的要求，市府認為各項因素與程序不完備，未予核准，決議不變更設計。

陳明錚強調，針對施工與監造品質缺失，市府已依契約規定，要求廠商將不符規定的瀝青混凝土刨除重鋪，廠商同意重鋪已準備進場。

市議員張祖琰表示，這種公共工程狀況一再出現，包括未按設計圖施工、材料不對、品管資料有缺，品質與安全讓大家很憂慮，這次竟然連專職監造人員也不符規定，1個地下道的問題竟跟新竹棒球場碰到問題很雷同，希望市府好好檢視與糾正相關單位過去不對的觀念。

陳慶齡說，之前到現場看過西大路地下道的施工品質是奇差無比、粗糙不堪，排水幾乎無排水功能，政風單位到底有無立案調查？市府應該要重視。

黃美慧說，瀝青混凝土剛鋪好，可以馬上開放通行嗎？發生這麼多騎士摔倒，西大路地下道就像棒球場一樣，又是1個未驗收就提供給民眾使用的工程，為何地下道未驗收就開放通行？市府到底還有多少這樣的公共工程？

劉康彥表示，安全與履約的問題都是民眾最關心的，其中第三鑑定報告「符合」的意思為何？希望有更明確的說明，由於此案涉履約爭議，他也建議此案應該送公共工程會公共建設諮詢小組同步請該會表示意見。另外，先前所指有騎士摔傷，到底原因與瀝青有無直接關係？

田雅芳說，此案有未按圖施工等多項問題，那此案已付工程款了嗎？如果已付款了，是否有違法的問題。宋品瑩則是關心未來刨除瀝青重鋪，工程還將影響多久？

政風處長廖錦旌回覆表示，此案依規定已立案調查中。陳明錚則說，市府目前有SOP作業程序依據，此次不予廠商變更設計，也是避免廠商漫天要價，同時也是保護同仁，再者此工程已有品管不佳的狀況，因此不辦理變更設計，而走履約爭議，如果公程會認為要給錢，市府就給。

沒驗收可通行爭議，陳明錚說，道路工程確實比較特殊，依規定鋪完後必須靜置6小時，道路溫度要降到50度以下，契約如果有相關規定，在相關查驗完備下，還是可以寬容先開放使用，因此如何查驗與施工期間確實的監造是很重要的。

騎士摔倒究竟與鋪面有關嗎？陳明錚表示，他沒有相關數據與實驗或有鑑定單位敢證明兩者有直接關係，但如果剛鋪完就馬上開放通行導致騎士摔倒，加上若鋪面沒有按圖施工，那他去法院提告時，市府本身就有錯在先，相信法官判市府輸的機率就會比較高。

至於重鋪施工部分，陳明錚指出，過去是以全封閉方式施工，當時是做了4天，但這次以半半施工方式進行，時間會再拉長，這周將會開會決定封閉方式，將會以影響交通最小的方式，將地下道馬路重新鋪回來。