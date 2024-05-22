台南房價近年受惠南科、台積電話題水漲船高，也讓南科所在地善化、新市以及鄰近區域永康成為近年來房市重點，有網友在PTT撰文表示，最近永康鹽行出現開價5字頭的預售屋，認為鹽行沒有特色也無大眾運輸，對於價位感到不可思議。在地房仲表示，鹽行最大優勢在於交通，加上鹽行商圈發展多年，生活機能完善，而重劃的區塊不僅共享原有的商圈機能，更是離永康交流道最近的重劃區，帶動鹽行的房市熱潮。

信義房屋永康鹽行店經理陳萱蓉表示，南科就業人口紅利帶來大量對房市的需求，房價首要帶動的便是園區所在的新市、善化等地，但因屬新重劃區，生活機能多在發展階段，因此有不少南科族考量生活便利性轉而選擇在台南縣市合併前的台南市區或是鄰近交流道的區塊購屋，通勤便利又可享有生活機能。

陳萱蓉表示，鹽行是離台南三大樞紐-永康交流道最近的重劃區，在北外環開通之後又多一條路線往返南科，更有大型客運轉運站，不論通勤或自行開車皆適合，佔盡交通之便；加上鹽行周遭有許多工業用地，在地有為數不少的廠房以及統一等大型企業等，學校部分更有南應大坐落於此，故就學、就業的人口本來就很多，因發展多年，各大行庫、生活需求兼備。

陳萱蓉提到，根據一線觀察，外地因工作至此尋屋的民眾，購屋喜好會因本身是否攜家帶眷而有些許不同，獨自居住的客戶會希望下班快點到家休息，因此找房著重離公司近為主；有家庭成員同住者就會傾向離市區近、生活機能便利或是有學區優勢等等，其次才是交通。而鹽行不若其他新興重劃區，原有商圈與重劃區距離不遠，能同時享有交通與生活機能，加上有新舊物件供選擇，也因此格外受到以南科族群居多的外地客青睞、身價水漲船高。

因過去人口型態以就學、就業者居多，鹽行舊商圈有不少套房類產品，總價帶大概落在170-230萬之間；此外，鹽行亦有不少透天、大樓或公寓，物件類型多樣化，只是屋齡偏高，舊大樓約在30年上下，單價視屋況約在17-21萬之間，多為坪數較大的正三房。購買族群也相當多元，套房物件多為孩子在此處就學的家長，或工業區就業等有地緣關係者；其餘類型除在地鹽行人外，多為看中其國道交通機能的通勤族、至南部工作但會往返家鄉的民眾，以及近年大增的南科族。