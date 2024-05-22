國民黨、民眾黨在立院將「禁止藐視國會」條文逕付二讀並逐條通過，引起討論。民進黨台北市議員林延鳳22日表示，藍、白立委提案不合乎程序正義並顯然違憲，市長蔣萬安竟還表態支持國會改革，她也不排除提出議案，將藐視議會的違規要件修訂在「台北市議會組織自治條例」。法務局回應，議會詢答的相關規範，宜由議會大會決議。

林延鳳指出，官員備詢時若作出不當行為，導致監督受阻，理應為受社會公評，但藍、白準備動用刑罰，無限擴權讓立院淪為私設刑堂兼一言堂，主事者之一、民眾黨立委黃國昌更把條文當成「最高機密」，成國會政治最醜陋的一頁，當過律師和2屆立委的蔣萬安不但無視程序不正義，還表態支持。

她批評，若以「藐視國會」修法範疇，包含禁止官員反質詢、無故不提供資料及備詢時虛偽陳述等，蔣市府過去包含答詢雙城論壇時不斷跳針還反嗆民進黨議員，雞蛋問題索資提供AB稿、大小眼，寶林茶室稽查資料不提供議員，卻給予國民黨立委徐巧芯等，蔣市府早就被罰到破產、關到生瘡。

林延鳳要求，國民黨議員與其扮演藍、白立院鬧劇的跑龍套角色，不如在議會當主角，立刻提修法或動議，要求蔣萬安不能反質詢、不給資料或備詢時說謊，如果藍、白議員裝死、雙標，她也不排除提出議案，請法務局於2周內研議相關法案自我約束，或將藐視議會的違規要件和罰則修訂在「台北市議會組織自治條例」。

台北市法務局回應，議會詢答的相關規範，涉及議員如何行使職權，基於議會自治，宜由議會大會決議，法務局不便表示意見，但若經議會議決請市府研擬，法務局也將配合辦理。