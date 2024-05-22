51歲李姓毒品通緝犯駕駛BMW權利車，遭原車主取回並轉賣，日前李男輾轉得知BMW轎車停在承德路一間保修廠，即趁店家打烊將車停在路邊，他持備份鑰匙將車偷走，懸掛其他車牌躲避追查，警方比對車型，鎖定李在新北市鶯歌一帶出沒，14日上午逮人，並在住處起出毒品等違禁品，訊後依竊盜、毒品等罪送辦。

警方本月12日接獲報案，汽車修理廠外的白色BMW轎車遭竊，警方根據車型，過濾往淡水、承德路的監視器，確認竊賊為躲避追查，將懸掛車牌更換成另外車號，並將車子開往新北市，警方沿途追查，確定李姓竊賊將白色BMW轎車停在自家門口，14日在埋伏逮人，並在住家起出毒品。

員警趁李嫌出門欲駕駛BMW時進行逮捕，當場查獲毒品吸食器及殘渣袋等違禁物品，訊後依刑法竊盜、毒品危害防制條例罪，移送桃園地檢署偵辦。並呼籲，購買車輛時建議加裝防盜鎖，若發生竊盜案件，應立即撥打110報案專線。