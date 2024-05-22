新竹縣警局竹北分局，一名潘姓女偵查佐遭爆疑涉養生護膚館「兼職下海」，期間一度傳出她吸毒情事，不過警方後來採驗毒品，皆呈陰性反應；針對女警是否兼職情色行業，分局則稱目前仍調查中，並依涉足場所將女警記1大過調地處分。另據本報獨家掌握消息，潘員因分局內鬥而成為犧牲者，有心人士甚至合成小姐艷照滿天飛，其中一段長達1分32秒的「關鍵音檔」更在網上瘋傳。對此，縣警局表示該音檔與事實不符，且來源不明，完全是假的。

根據這段極具爭議性的「關鍵音檔」內容，遭疑為半套生館的女店員先是介紹店面「有做純的也有不純的」，並稱警方前往護膚店臨檢當天，一名女子神情緊張地尋求庇護：「想要叫我姐那邊借她躲，那個小姐又不說為什麼要躲起來，所以我姐她們也沒讓她躲」。「女店員」進一步表示，有員警隔天致電詢問店面，「妳知道妳們有一個小姐是警察嗎？」

說到此處，「女店員」一度懷疑潘員窩藏養生護膚店充當臥底，卻又強調，「她（潘員）單純晚上來兼差」、「單純愛打X」，直接將風向轉成女警下海賣淫，引發誤會。縣警局昨（21）日晚間表示，該音檔與事實不符、來源不明，真實性仍待商確。

關於本案，有兩名基層員警坦言，雖然與潘員互不相識，但他認為，既然目前無法確認潘員是否兼職情色養生館，媒體則不應曝光女警的個人生活照，還將未經打碼的頭貼廣泛流傳，實屬不該。

兩名員警進一步指出，更有相關警察同仁在內的群組起底女警的IG，還有許多網友出於好奇心態，紛紛想前往一探究竟，一度讓事件陷入媒體亂象、假資訊全網流竄的情形，「劇情太離奇，而且流出的小姐自介圖片也沒有臉部影像，無法識別身分」、「網路上太多惡意，每個人都能成為兇手… 我覺得事情還沒確定之前，還是先不要妄下定論，畢竟關乎一個女生的清白和名聲」。