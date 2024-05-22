比特幣頻頻飆破7萬美元，美國、香港已開放比特幣現貨ETF掛牌，國內投資人若想投資，目前只能自己去國外開戶，金管會主委彭金隆22日透露券商公會已提出建議，開放複委託投資海外虛擬貨幣現貨ETF，將先從專業投資人（多是法人）先行，且初次投資要簽署風險預告書。

立委葛如鈞指出，今年1月10日美國證券管理委員會（SEC）已批准11檔比特幣ETF上市，但國內券商在1月23日收到金管會函令，僅能透過複委託賣出連結虛擬資產的現貨及期貨相關商品，不得新增委託買進，受影響的有美國及香港市場共21檔ETF。禁止民眾不能買美國比特幣ETF，導致民眾要翻牆去投資，而且只能透過複委託，又可能遇到詐騙，希望金管會讓大家有更多可選擇，否則國人只能投資本地的ETF，金管會應要捍衛投資人多元選擇權益。

彭金隆指出，提供市場上需要、安全產品，一直是金管會的政策，券商公會已在4月24日提出建議配套方案，由於韓國、日本沒有開放，新加坡、香港有開放，參考國際經驗後，券商公會建議開放「專業投資人購買虛擬貨幣ETF，且初次購買簽訂風險預告書。」

證期局局長張振山指出，投信部分，由於比特幣不是有價證券，投信基金不可發行比特幣ETF，但有業者提出爭取開放引入國外比特幣ETF商品，已請投信投顧公會研議。至於台灣是否開放虛擬貨幣ETF在國內掛牌，年底前會討論出明確政策。