五、六月大專院校期末考， Uber Eats 根據全台近20 間大專院校校區及周邊最常被點購的餐飲美食選項，首次公布全台大學生「期末外送美食地圖」，並公開 2023期末考期間的「三大飲食趨勢」，顯示大學生不僅仰賴Uber Eats外送美食紓壓，飲食需求更根據地域性呈現多元樣貌。

趨勢一：「台灣美食」登大學生考試即戰力餐飲首選，「陽明交大」鐵粉居冠

綜觀北中南東四個地區大學生的餐飲外送熱銷美食榜，全台大學生普遍都擁有台灣魂，最熱銷的外送餐飲品類以「台灣美食」榮登排行榜冠軍，其次則為中式美食和日式料理，涵蓋台中彰化雲林的中部地區以及包含嘉義、台南、高雄、屏東的南部地區大學生的餐飲外送訂單排行榜當中，「美式速食」皆名列亞軍，顯示漢堡、薯條、炸雞等品項緊緊抓住中南部學生的胃。

Uber Eats也揭露全台最愛使用 Uber Eats App 點餐的學校，以主校區位於新竹、台北的陽明交通大學奪冠，其訂購單量遙遙領先第二名位於台南的成功大學與緊追在後第三名在桃園的中原大學，並且比較期末考前中後的單量，發現全年都仰賴 Uber Eats 美食外送解決日常飲食需求。

趨勢二：大學生飲食風格兼顧療癒與健康 邪惡炸物、健康青菜並列前茅

在全台大學生最愛的「台灣美食」中，國民美食「鹹酥雞」相關的炸物品項，包括雞排、鹹酥雞、甜不辣、百頁豆腐、四季豆等都是最熱門餐點。令人出乎意料的是，燙青菜同樣名列前茅，凸顯大學生在大啖邪惡美食時仍不忘加點青菜顧及身體健康。有趣的是，包含台東與花蓮的東部地區大學生在台灣美食品類中則獨鍾肉燥飯、紅燒豬肉麵等澱粉正餐，點購鹹酥雞時更特別對肥美多汁的「雞尾椎」感興趣。

趨勢三：地區餐飲取向迥異 紓壓美食多強鼎立

除了冠軍台灣美食外，餐飲外送熱銷美食榜自第二名之後開始出現區域差異。包括桃園以北的北部地區的大學生愛吃日式料理，特別是丼飯類如牛丼、燒肉飯等；涵蓋台中到雲林的中部地區以及嘉義以南的南部地區的大學生喜好相近，美式速食和中式鍋貼都獲青睞，其中中部地區大學生特別愛吃火鍋，像是大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋統統入榜；包含台東與花蓮的東部地區大學生一天之中最不能錯過的就是早餐與早午餐，大多數的餐飲外送訂單集中在上午時段，品項涵蓋中西式如蔥油餅、火腿吐司、滿福堡、美式鬆餅等，且必加蛋或搭配蛋類品項如荷包蛋、蔥花蛋、起司蛋蛋等。

為幫學生們節省時間與荷包，Uber Eats App 提供專屬的「團購功能」，簡單三步驟即可完成多人訂餐，主揪只要在 Uber Eats App 商家頁選擇「團購訂單」後點選「邀請他人」，即可透過各種通訊軟體傳送或直接複製團購訂單之連結，邀請同學加入後，大家就可以在自己的 Uber Eats App 上點選想吃的美食，再由團主一鍵下訂單，不但省下外送費用，團購訂單上也清楚顯示每個人的餐點品項，點再多也不用擔心訂單錯亂，讓大家一起唸書衝刺也能一起吃飽喝足全心備戰大考。

為慰勞大學生挑燈夜戰的辛勞，呼應台灣的大學校園獨有「All-Pass」祝福文化，即日起至 6 月 4 日，Uber Eats App 所有用戶可享眾多歐趴餐飲指定品項買一送一優惠。同時 Uber Eats 與上千家商家合作夥伴推出「優賺581 買 1 送 1」專區，Uber One 會員於平台活動商家頁面點購精選店家餐飲，輸入優惠序號【五愛】滿 399 元即可再享一次 85 折優惠（單筆最高折 70 元），包含每份價值超過百元的漢堡王美式花生雙層脆雞堡餐、21 世紀風味館西西里披薩、以及榮登全台大學生最愛的鹹酥雞炸物品項，如炸老大鹹酥雞、繼光香香雞原味甜不辣等品項享買一送一，另外樂漢堡美式餐廳 Uber One 會員不需輸入序號，即可享墨西哥肉醬樂狗堡免費升級套餐；更有速食炸物解膩必搭的熱門手搖飲麻古茶坊、抿茶、迷客夏推出指定茶飲買一送一優惠。