23日即將接任警政署長，台北市警察局長張榮興22日上午主持局長任內最後一次月報，張向同仁表示，感謝大家1年4個月來的幫忙，也強調從警以來理念不變，不會換位置就換腦袋，未來包括打詐，以及精簡一些形式工作，是他上任後的重點。

張榮興在月報時感性表示，早在1985年他就分發到台北服務，一直到2006年才離開，2023年回來，他在台北市非常多年，是他工作和生活最久最熟悉的地方。

他說擔任局長期間，希望能夠多給認真的部屬鼓勵，所以在功獎、破案獎金等，儘量給予提升，警察工作不眠不休，箇中辛苦他很了解，未來擔任署長後，他會秉持這樣的理念，成為疲憊執勤同仁們的後盾，大家都能健康、快樂，自戕的悲劇再也不要發生。

張榮興說，自己從年輕當警察至今，雖然職務有所調整，但有些理念都不會變，未來也不會換位置就換腦袋，除了打造更健康的工作環境、他也強調對幹部充分授權，去年北市在黑幫、槍枝及毒品績效，都是六都第一名。

張表示將來「打詐」仍是警察的重中之重，警察要聚焦打擊，讓民眾有感，此外部分流於形式、疊床架屋的工作，他也會持續進行精簡，期許打造更好的制度、設備及工作氛圍。