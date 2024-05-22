交通部高速公路局推動國道3號增設桃園八德交流道工程計畫，桃園市政府配合辦理「變更大溪埔頂主要計畫案暨細部計畫案」公告公開展覽，市議員陳治文發現，在公展網站竟出現民眾土地謄本等個人資料流出，包含名字、身分證、地址等重要個資外洩。市府都市發展局坦承，因同仁疏忽犯錯，立即撤回網站資料遮蓋彌補及紙本資料替換，後續將追究行政責任並懲處。

陳治文痛批「實在太扯！」她說，都發局辦理變更大溪埔頂都市計畫案公告公展1個月，提供地主、民眾參閱和提出意見，但網站上的公展內容，竟有民眾的公務用土地謄本資料，包括姓名、身分證字號、地址等重要個資，尤其變更都市計畫具有公益和私利的衡量，外洩這些資訊不利在地居民，市府局處顯然螺絲鬆動，要求桃市府以此案例為戒，徹查各局處還有多少隱形的個資漏洞，並針對各單位運用個資範疇訂定要點規範。

都發局說，變更大溪埔頂都計案公告公開展覽，日期自5月9日至6月7日，因同仁疏忽，不慎將民眾個資流出，發現後已將網站資料撤換，也檢視更正遮蔽區所公告的紙本個資內容，這是第1次發生民眾個資外洩，後續將啟動內部調查並追究相關行政責任。

市府工務局則強調，經查交給都發局的正式公文紙本，都有遮蔽地主的相關個資等重要資訊，都發局在公告公展時本來就應該遮蔽相關資料，研判應該是2單位私下往來的電子檔遭都發局同仁誤用，才會將未遮蔽個茲的檔案上傳到公展網站造成疏失。