私立康橋中學校車21日晚間疑失控打滑，在台北市文山隧道往信義區方向撞擊隧道牆壁，造成2名學生受傷送醫，該校2個月內已發生2次交通車事故。交通部公路局台北市區監理所表示，今前往該校車所屬的長嶸通運有限公司查核，公司營運皆照規定辦理，但後續仍會列為重點查核對象。

台北市區監理所說明，2起事故為不同車、所屬不同公司，這次為長嶸通運公司，經查核投保情況正常、工時也符合7休1規定，該公司近期也於4月15日辦理過教育訓練，相關規定都有達到標準，近年評鑑考績皆為甲等，過去該公司沒發生過類似事故，僅有駕駛違規但都已結案，但監理所仍會將該公司列為「主要查核對象」。

考量同地點文山隧道2個月來2次校車事故，查核長嶸通運公司狀況也還在正常範圍內，台北市區監理所表示，將行文給台北市政府，盼檢視文山隧道內的道路狀況，看是否有需改善處。