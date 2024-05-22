會不會太離譜！彰化市中山路北上中央路口，昨天豎立1塊「汽車限右轉」的交通指示牌，許多民眾看了儍眼，因為依指示牌右轉就是進麥當勞車道，直呼「搞什麼鬼？」公路單位獲悉後強調「廠商掛錯了」，已將該指示牌取下，以避免誤導用路人。

這塊容易誤導人的交通指示牌昨天設立後，隨即被眼尖的民眾拍照上傳社群平台，並引發熱議。

民眾表示，該路口是進入彰化市區的重要路段，該地有消防局、麥當勞及秀傳醫院，該塊交通指示牌應該是設給中山路北上車道的車流看，但汽車限右轉的狀況是直接轉進麥當勞，簡直是莫名其妙。

當地居民說，該路口狀況十分複雜，尤其是從麥當勞車道要離開，在匯入中山路時，常不知道要看哪個燈號，結果中山路上又設立汽車限右轉的交通指示牌，在麥當勞的車流已不太容易轉出來的狀況下，中山路汽車又再轉入麥當勞，豈非亂上加亂？

PO文的民眾認為，該塊「汽車限右轉」的交通指示牌應該是要給從麥當勞車道開車出來的車輛看的，但設立的地方根本就不對，應該設在麥當勞的車道出口才對，且應附有箭頭指標，才容易辨識。

該塊「汽車限右轉」的指示牌今天已經被拆除，公路局彰化工務段指出，廠商掛錯邊才造成民眾誤解。

該段解釋，因該地許多駕駛從麥當勞車道出來後未直接右轉，而是直接穿越消防局前中央分隔島的缺口，再左轉南下，造成行車險象環生，該段遂委由廠商在設立「汽車限右轉」的指示牌，要給從麥當勞車道出來的車輛看，但廠商卻掛錯邊，已進行改善。