由宜蘭縣竹林國小暨家長會共同主辦「琴弦上的愛」慈善公益音樂會，將於26日羅東鎮展演廳溫馨登場。（宜蘭縣竹林國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

由宜蘭縣竹林國小暨家長會共同主辦「琴弦上的愛」慈善公益音樂會，將於26日羅東鎮展演廳溫馨登場；音樂會源於發起人高正人家族其手足之情與器捐遺愛人間，讓生命得以延續的真實故事。校長姚宗呈表示，同時給學生音樂展現舞台與拓展其演出視野，一起學會珍惜與感恩，期望培育出有自信、有品格的孩子。

音樂會緣起於發起人高正人先生家族在宜蘭發生的真實故事，其舅舅蔡中茂為了照顧有視聽障礙的弟弟，放棄到日本讀博士和婚姻，照顧近50年的手足之情感動人心；另其侄子高正明在去年7月19日車禍事故，器捐遺愛人間，讓更多生命得以延續。該家族的無私大愛精神值得社會尊敬，故藉由舉辦音樂會來追思。

音樂會將於26日下午2時30分羅東鎮展演廳登場，由竹林國小弦樂團、合唱團及桃園市傑出演出團隊–風雅頌古箏樂團聯合擔綱演出；校方特別感謝縣府及議會的指導支持，羅東鎮公所、羅東鎮民代表會、高毓廷文化藝術工作室及蘭陽民族樂團等相關單位協辦，共同促成此場音樂會。

校方表示，感謝蘭陽21宏鎰集團、博士鴨觀光工廠等率先響應捐助經費，亦邀集善心人士捐款支持演出，而捐助帳戶為竹林國小家長委員會專戶或洽學校總務處，扣除演出費用將由家長會規畫社團公益服務，及捐贈至宜蘭幸夫愛兒園、聖方濟安老院等弱勢社團或慈善單位，期望能持續舉辦或參與相關公益服務活動。

姚宗呈說，竹林國小長期重視孩子的品格教育，多元的學校團隊蓬勃發展，也經常舉辦相關公益服務，如弦樂團參與公益園遊會演出，並利用歲末到老人院演出與長者同歡，讓小朋友能以音樂演出形式，為社會貢獻一己之力。