【中捷隨機砍人】「英雄們」見義勇為合力制伏兇嫌 盧秀燕感動：終身免費搭捷運 @ChinaTimes

中捷21日驚傳駭人聽聞持刀隨機砍人案，20歲洪姓護理生，選在520總統就職前一天，從台南搭高鐵入住台中汽車旅館，昨天（21日）在中捷車廂內持3把刀傷害2名男乘客，過程中也造成自己受傷，洪嫌上午在律師陪同製作筆錄，坦承對「廢死」議題關注，透過在藍營執政的台中市犯案，藉以引起社會關注。

昨天親友就向本報透露，洪男雖然患有精神方面疾病，不過對於政治卻是相當熱衷，尤其是廢死議題，更有自己獨特見解；由於洪男擁有護理專業，對藥物相當熟悉，因此犯案前服用大量精神科藥物，讓自己陷入思慮不清、頭暈等狀況，進入中捷第二車廂後，即拿出刀子執行「隨機攻擊」，釀成2名乘客受傷，希望藉此喚起社會大眾對於廢死議題的關注。

知情人士指出，由於兩周前大法官公開辯論死刑，洪男即開始預謀犯案，隔了一周就到高雄路竹大買場購買刀子，刻意挑選藍營執政的中捷，凸顯「廢死」決心。

洪男歷經近5小時完成偵訊，警方將依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。