近來跨界演出舞台劇的前主播岑永康、張珮珊夫妻檔，日前一起欣賞《命運之約II》魔術表演，直呼太不可思議，連連驚呼「哇」、「怎能可能」、「WHAT！？」，兩人更上台體驗「愛心飛越互動魔術」。岑永康表示，為了想驗證魔術技法，他手上的撲克牌可是握得超緊，完全沒有讓魔術師碰觸，在眾人的注視之下，僅透過肩膀碰觸以及飛吻，竟然將一直握在手上的愛心牌，直接變到張珮珊手上，「完全不知道怎麼變的！」

張珮珊也說，第一次這麼近距離看魔術，腦海不斷運轉想要知道魔術師到底怎麼做到的，這過程實在是非常有趣的體驗。尤其最後的人生拼圖，更將人生哲理融入其中，不禁讓自己反思面對困難、挑戰或是疑惑時，該如何轉換心境，持續精彩人生，她力推有小孩的家長，絕對不能錯過。

岑永康、張珮珊夫妻與鬼才魔術師黃柏翰合影。（圖／大清華傳媒提供）

2024年全新登場的《命運之約II》，由鬼才魔術師黃柏翰帶來更多魔術節目，融合劇場、故事情節、讀心術等元素，觀眾不禁喊出：「根本不是什麼魔術，這是魔法！」包括岑永康、張珮珊、黃豪平、鍾瑶、作家宅女小紅、主播許晶晶等名人都前往欣賞演出。 《命運之約II》即日起至6月30日，每周四至周日晚上7點30分，在「PLAYground南村劇場」持續開演。