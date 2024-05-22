腸病毒為幼童常見傳染病，幼兒若感染腸病毒71型（Enterovirus Type 71）容易引起神經系統的併發症，接種疫苗能降低重症風險，目前中央尚未納入常規接種。新北市為照顧弱勢族群嬰幼兒，市長侯友宜於市政會議宣佈，自5月23日起提供設籍新北市低收、中低收入戶3歲(含)以下嬰幼兒公費接種腸病毒疫苗，預計700名以上嬰幼兒受惠。

侯友宜表示目前為腸病毒流行期，提醒家中符合接種資格的家長，請攜帶兒童健康手冊及健保卡、低收、中低收證明，至本市29區衛生所接種腸病毒71型疫苗，以保護幼童健康。

依據疾管署監測資料顯示，全國第20週(5/12-5/18)腸病毒門急診就診計17,585人次，新北為3,299人次，與前一週持平，惟仍處於高峰。新北衛生局指出腸病毒傳染力強，家中幼兒如有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，通常合併發燒等疑似腸病毒症狀，應儘速就醫，並請假在家休息。由於5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。本市腸病毒重症責任醫院現有亞東醫院、新店耕莘醫院、台北慈濟醫院、雙和醫院、淡水馬偕紀念醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、輔仁大學附設醫院及新北市立土城醫院。

新北衛生局強調，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，請民眾持續加強個人衛生、落實洗手五時機(接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後)及環境稀釋漂白水消毒，生病在家休息不上課，避免出入人潮眾多的公共場所，降低腸病毒傳播機會。

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