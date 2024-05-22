一名年近50歲的女子，斷斷續續感覺腹部脹氣，合併些微腹痛感，大概快要3個月的時間，怎料就醫後竟確診卵巢癌合併肝臟轉移。

醫學中心急診部主治醫師在粉專「急診男爸one」發文表示，曾遇到一名近50歲的女子，因有脹氣困擾而求診，事實上，對方先前陸續去其他診所看了幾次，抽血發現肝功能和黃疸有輕微異常，腹部超音波也顯示有腹水，所以診所醫師就建議，應盡快轉診至大醫院做檢查。

醫師提到，女子來急診當下，問診和腹部理學檢查後，本來預期可能是肝硬化或肝腫瘤，但最後電腦斷層做完，報告出來是卵巢癌合併肝臟轉移。「接下來的故事，又是病人另一段辛苦且漫長的過程了。」

醫師說，不少次在急診，光是靠著病史詢問，問診完後心中早已有個底，替病患安排檢查，也同時在證實原先臆測是否準確，常在要安排檢查的當下，就會默默認定，「等檢查做完，應該就準備告知壞消息了。」

醫師感嘆地說道，每次遇到這些病患，都會更加珍惜自己所有的一切，身邊的家人與好友都健康無虞，真的就要感恩惜福了。

卵巢癌又有「沉默殺手」的惡名，萬芳醫院婦產科醫師王樂明指出，由於其症狀多元，如脹氣、消化不良、便祕、頻尿等，常被患者誤以為是其它疾病而延誤就醫。他並提醒包括家族史、基因突變、子宮內膜異位症、沒生產經驗，以及初經太早、停經太晚等，都屬於高風險族群，務必要特別注意。

近年來，國人女性卵巢癌發生率和死亡率都有逐年攀升現象，北投健康管理醫院主任醫師沈彥君提到，第1期卵巢癌5年存活率可達93％，第2期達70％，第3期降至37％，第4期僅約25％。因此，早期發現是降低死亡風險最好的方法，建議高危險族群都應積極主動安排定期健康檢查，才能避免卵巢癌的無聲傷害。