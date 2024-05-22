俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前訪問大陸，雙方共同發表「中俄建交75周年深化新時代全面戰略協作夥伴關系」聯合聲明，其中內文提到，雙方計劃於2025年隆重慶祝抗日戰爭和蘇德戰爭勝利80周年。此段話引起大陸網友熱議，他們推測共軍可能閱兵，因在2015年二戰結束70周年之際，大陸當年9月3日就有舉辦大閱兵。

中俄聯合聲明中提到，雙方將繼續堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果，以及載入《聯合國憲章》的戰後世界秩序，反對否定、歪曲和篡改二戰歷史。雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年，共同弘揚正確的二戰史觀。

而聲明「雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年」的內容在微博被轉傳後，引起大陸網友熱議，他們推測，共軍明年可能舉辦閱兵，「會舉行聯合閱兵式嗎」、「來個無比宏大的閱兵」、「大閱兵！好饞這個」、「這是要閱兵的節奏嗎？期待」。

圖為參與九三閱兵的俄軍儀隊官兵。（圖 / 新華社）

大陸2015年9月3日於北京舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會」，共計有12000名官兵，共軍各型號坦克、火炮、飛彈、軍機等裝備參與閱兵，另外，來自俄羅斯、埃及、白俄羅斯、哈薩克等17國官兵，也組成徒步方隊參與閱兵。