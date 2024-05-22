立法院院會昨（21）日續審國會改革相關草案，即便挑燈夜戰至12點，但在朝野議事激烈攻防之下，審查進度相當緩慢，但後續條文相對爭議較小，下周或許有望完成《立法院職權行使法》部分條文修正草案三讀。而民進黨團除了焦土抗爭以及群眾聲援，希望阻撓法案出立法院，也必須「超前部署」接下來新的戰場。

民進黨除了霸佔主席台之類的武鬥，二讀、三讀程序還是可以透過議事規則拖延審查時程，因此，國民黨周五想要闖關成功並不容易。但在藍白聯手掌握多數，加上主席韓國瑜配合之下，完成三讀只是時間的問題。面對民進黨眼中的「擴權法案」，黨團總召柯建銘已經揚言，一定提釋憲。

立法院通過的法律案，條文內容經核校無誤後，依憲法72條規定，送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之。但憲法增修條文第3條規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為窒礙難行，得經總統之核可，於該決議送達行政院10日內，移請立法院覆議；此外，37條也規定，總統依法公布法律命令，須經行政院長之副署，或行政院長及有關部會首長之副署。

也就是說，在聲請大法釋憲之前，民進黨還有行政院覆議，以及總統公布、行政院長副署等路徑。當然，在立法院朝小野大的生態之下，覆議的結果可以預見還是維持原案。如果行政院長不提覆議，也拒絕副署，恐怕就必須面對倒閣的命運，但同時也將出現火車對撞，一場憲政史上解散立法院的政治風暴恐將一觸即發。

當然，由行政院或民進黨立院黨團聲請釋憲，相對之下後座力較小，甚至翻案的機會較高。但眼前是有7名大法官即將在10月底任期屆滿，只是賴清德總統提名的人選必須經立法院同意，以目前朝野的氛圍來看，恐怕提名人都難留「活口」。

另外，根據憲法訴訟法30條規定，判決法律命令案件，大法官需現有總額三分之二以上參與評議，現有總額過半同意。也就是說，屆時大法官人數如果只剩下8位，再扣掉有需要迴避的大法官，很可能極少的票數就能決定是否違憲，民進黨要承擔多大的風險也必須審慎評估。