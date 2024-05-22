立法院17日處理國會改革相關法案，朝野釀嚴重衝突，昨（21）日院會續審，民進黨團改用拖延戰術，不斷要求記名表決、重付表決。國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨一開始是同意回座位用表決器表決，但發現民進黨團會去衝撞韓國瑜院長、癱瘓議事，且詢問議事人員後得知「有六張表決卡已經不見」，直言民進黨會堅持用表決器，就是因為已經把藍營的表決卡偷走了。

立法院17、21日院會審查國會改革法案，國民黨在17號院會占領主席台後，循議事規則分批回座位使用表決器投票，但主席台旋即遭民進黨籍立委強攻，幾度爆發肢體衝突，而在院長韓國瑜裁示下，後續表決皆用舉手表決，讓藍白立委固守主席台，維持議事進行。不過也引發民進黨團抗議，不斷要求清點人數、點名表決，質疑現場委員人數和票數對不上。

民進黨堅持使用表決器表決的原因，藍委羅廷瑋在《新立院新觀點》節目表示，國民黨其實願意用「表決器表決」，但是民進黨趁國民黨要回座位使用表決器時，都想上來占領主席台、衝撞韓國瑜院長，讓整個議事程序癱瘓。

羅廷瑋強調，「舉手表決」絕對沒有黑箱問題，立法院記名表決皆有全程直播，誰有舉手能看的很清楚，知道是誰投票，所以根本沒有民進黨提的違規問題。

羅廷瑋還爆料，他私底下詢問議事人員，如果使用表決器表決，記名表決卡已經準備好了嗎？議事人員竟然回答說：「報告委員，有六張表決卡已經不見，就被偷走了」。

羅廷瑋直言，這也是為什麼民進黨堅持要表決器投票，因為「民進黨已經把國民黨立委的表決卡偷走了」，這才是真正事情的原貌。如果今天是用表決器投票，但國民黨的表決卡有少，又該如何表達權益與意見。

至於綠營質疑「人數、票數對不上」，羅廷瑋強調，就算議事規則規定連續表決不用重複清點人數，但國民黨一直都有配合民進黨要求清點人數，這些謠言其實國民黨都能清楚回答。